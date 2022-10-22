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Spor

Milan, Monza'ya karşı zorlanmadı

Milan İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Monza'yı 4-1 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
Milan, Monza'ya karşı zorlanmadı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Milan, konuk ettiği Monza'yı 4-1 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin son şampiyonu Milan ile Serie A'ya bu sezon yükselen Monza karşılaştı.

Karşılaşmada Milan'a farklı galibiyeti getiren golleri, 16. ve 41. dakikalarda Brahim Diaz, 65. dakikada Divock Origi ve 84. dakikada Rafael Leao attı.

Konuk Monza'nın tek golünü ise 70. dakikada Filippo Ranocchia kaydetti.

Monza'yı 4-1'lik skorla mağlup eden ve ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Milan, puanını 26'ya çıkardı ve maç fazlasıyla ikinci basamağa yükseldi.

Monza ise ligde 7. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanla 14. sırada kaldı.

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