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Spor

Milan, Monza'yı tek golle yendi

Milan, İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Monza'yı Messias'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

18 Şubat 2023 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Milan, Monza'yı tek golle yendi
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Serie A'nın 23. haftasında Monza sahasında Milan'ı konuk etti. Brianteo Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Milan, 31. dakikada Junior Messias'ın golüyle skoru 1-0 yaparak soyunma odasına önde gitti. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmazken Milan, Monza deplasmanından tek golle galip ayrılmayı başardı.

MONZA'NIN 8 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Geçen hafta Torino'yu yenerek 5 hafta sonra ilk galibiyetini alan Milan, bu maçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı. Monza'nın ise 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

Bu sonucun ardından Milan puanını 44'e yükseltti. Monza ise 29 puanda kaldı.

Gelecek hafta Milan, Atalanta'yı konuk edecek. Monza ise deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

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