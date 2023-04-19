Milan, Napoli engelini aşarak yarı finale adını yazdırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki İtalyan devi Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan konuk ekip Milan yarı finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Milan 42. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken ev sahibi Napoli'nin tek golü ise 90+3'te Victor Osimhen'den geldi. Maçın 22. dakikasında Giroud, 82. dakikasında ise Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia penaltı atışından yararlanamadı.
Milan yarı finalde Inter - Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.