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Spor

Milan, Napoli engelini aşarak yarı finale adını yazdırdı

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı ve toplam 2-1'lik skorla rakibini geçerek adını yarı finale yazdırdı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Milan, Napoli engelini aşarak yarı finale adını yazdırdı
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki İtalyan devi Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan konuk ekip Milan yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Milan 42. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken ev sahibi Napoli'nin tek golü ise 90+3'te Victor Osimhen'den geldi. Maçın 22. dakikasında Giroud, 82. dakikasında ise Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia penaltı atışından yararlanamadı.

Milan yarı finalde Inter - Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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