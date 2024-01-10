Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira, İtalya'da yeniden revaçta...

KRUNIC YERİNE ADAYLARDAN

Rade Krunic, Fenerbahçe başta birçok takımla anılırken Milan da Krunic'in alternatiflerini belirledi. İtalyan devinin Real Betis'ten Guido Rodriguez, Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Torino'dan Samuele Ricci'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan ve Krunic'in alternatiflerinin yazıldığı haberde "Bosnalı oyuncunun yerinin doldurulması için özellikle İtalyan pasaportu da bulunan Betis'in Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'in üzerinde duruluyor. Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Torino'dan Samuele Ricci de düşünülen diğer isimler" denildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira'nın adı yaz transfer döneminde de Milan'la anılmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 asist yaptı.