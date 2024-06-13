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Spor

Milan, Paulo Fonseca'yı açıklamaya hazırlanıyor

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, teknik direktör Paulo Fonseca'yı resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor.

13 Haziran 2024 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Milan, Paulo Fonseca'yı açıklamaya hazırlanıyor
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Serie A'da geçtiğimiz sezon istediği gibi performans sergilemesede son haftalarda yakaladığı çıkışla ligi 2. sırada bitiren Milan, Stefano Pioli ile yollarını ayırmıştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANACAK

A Bola'da yer alan habere göre Milan, Lille'den ayrılan Paulo Fonseca'yı takımın başına getirecek.

Haberin detaylarında Milan'ın, 13 Haziran Perşembe (yarın) resmi açıklamayı yapacağı söylendi.

Ayrıca Fabrizio Romano'nun haberine göre de anlaşma 2026'ya kadar geçerli olacak ve Fonseca senelik 2.5 milyon euro kazanacak.

90 MAÇA ÇIKTI

Lille'nin başında 90 resmi maça çıkan Paulo Fonseca bu karşılaşmalarda 45 galibiyet, 26 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken maç başına 1.79 puan ortalaması tutturdu.

  • Paulo Fonseca
  • Milan
  • teknik direktör

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