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  • Milan, Rade Krunic için kararını verdi! Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme
Spor

Milan, Rade Krunic için kararını verdi! Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği ancak Milan'ın izin verdiği Rade Krunic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya ekibi yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu oyuncudan sonuç alamayınca satışına izin verdi. İşte detaylar....

Akşam25 Kasım 2023 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Milan, Rade Krunic için kararını verdi! Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme
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Krunic'le mukavele uzatmak için yaptığı uzun görüşmelerden sonuç alamayan Milan, sonunda oyuncuyu satmaya karar verdi. Bosnalı ön liberoya '10 milyon getir, ayrıl' mesajı verildi. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu için düşündüğü miktar 7-8 milyon euro civarında. Ocak ayında transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. 30 yaşındaki Krunic, Milan formasıyla çıktığı toplam 137 maçta 3 gol atıp, 6 da asist yaptı.

Krunic'in Fenerbahçe'ye gelişinin önünü açan bir başka gelişme de Milan'ın alternatif arayışında olması. İtalyan basını, Milan'ın Boşnak oyuncunun boşluğunu doldurmak için 3 isimle temasta olduğunu duyurdu. Bunlardan ilki Aster Vranckx. Belçika pasaportlu oyuncunun Wolfsburg'la sözleşmesi 2025'te bitiyor. İkinci isim ise Matija Popovic. Partizan U19 takımındaki oyuncu daha çok geleceğe yatırım olarak görülüyor. Son isim ise Boca'da ön libero oynayan 21 yaşındaki Ezequiel Fernandez.

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