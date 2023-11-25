Krunic'le mukavele uzatmak için yaptığı uzun görüşmelerden sonuç alamayan Milan, sonunda oyuncuyu satmaya karar verdi. Bosnalı ön liberoya '10 milyon getir, ayrıl' mesajı verildi. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu için düşündüğü miktar 7-8 milyon euro civarında. Ocak ayında transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. 30 yaşındaki Krunic, Milan formasıyla çıktığı toplam 137 maçta 3 gol atıp, 6 da asist yaptı.

Krunic'in Fenerbahçe'ye gelişinin önünü açan bir başka gelişme de Milan'ın alternatif arayışında olması. İtalyan basını, Milan'ın Boşnak oyuncunun boşluğunu doldurmak için 3 isimle temasta olduğunu duyurdu. Bunlardan ilki Aster Vranckx. Belçika pasaportlu oyuncunun Wolfsburg'la sözleşmesi 2025'te bitiyor. İkinci isim ise Matija Popovic. Partizan U19 takımındaki oyuncu daha çok geleceğe yatırım olarak görülüyor. Son isim ise Boca'da ön libero oynayan 21 yaşındaki Ezequiel Fernandez.