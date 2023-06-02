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Spor

Milan, Rafael Leao ile nikah tazeledi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, adı birçok Avrupa deviyle anılan Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

2 Haziran 2023 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Milan, Rafael Leao ile nikah tazeledi
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Milan, adı önemli ekiplerle anılan Rafael Leao'nun sözleşmesini uzattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcununb sözleşmesinin 2028 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ BELLİ OLDU

Öte yandan İtalyan basını ise, Leao'nun yeni sözleşmesiyle senelik 5 milyon euro ücret ve 2 milyon euro bonus alacağını öne sürdü. Ayrıca Portekizli yıldız için 175 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu belirtildi.

Milan'a 2019 yılında Lille'den imza atan Rafael Leao, İtalyan ekibinde 162 maçta 41 gol attı ve 29 asist yaptı.

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