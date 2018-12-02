Milan satış listesine koyduğu Hakan Çalhanoğlu'na Schalke 04 ve Leipzig talip

Mali krizden çıkış yolları arayan kırmızı-siyahlı kulübün Hakan Çalhanoğlu'nu satışa çıkardığı öğrenildi.

Bonservis bedeli 15 milyon euro

24 yaşındaki milli yıldız ile ilgilenen takımlar ise Bundesliga temsilcileri Schalke 04 ve Red Bull Leipzig. Milan yönetiminin Hakan için belirlediği bonservis bedeli ise en az 15 milyon euro.

2017'de Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 21.3 milyon euroya Milan'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon kırmızı-siyah forma ile 45 maçta 8 gol attı, 13 de asist yaptı. Bu sezon ise Milan forması ile 15 karşılaşmada boy gösteren Çalhanoğlu 1 kez ağları havalandırdı, 4 kez ise gol pası verdi.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ın Lüksemburg temsilcisi Dudalenge'yi 5-2 yendiği maçta 1 gol atan Çalhanoğlu UEFA'da haftanın takımına seçildi.

(Skorer)