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Spor

Milan Skriniar'ın menajeri açıkladı: Temas söz konusu değil

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ı tekrar kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncunun menajeri ise süreç hakkında açıkalamalarda bulundu.

Haber Merkezi30 Haziran 2025 Pazartesi 23:36 - Güncelleme:
Milan Skriniar'ın menajeri açıkladı: Temas söz konusu değil
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, hem Fransız kulübü PSG hem de oyuncu cephesiyle temaslarını sıklaştırdı.

Slovak stoperin menajeri Roberto Sistici, İtalya'da yayın yapan Stile TV'ye yaptığı açıklamada transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"NAPOLI İLE TEMASIMIZ YOK"

Sistici, Skriniar'ın daha önce Napoli ile görüştüğünü belirterek, "Ocak ayında Napoli ile temasımız oldu. Ancak şu an için Napoli cephesinden herhangi bir ilgi ya da temas söz konusu değil. Planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Sonunda farklı tercihler yapıldı ve şu an Napoli açık bir seçenek değil." dedi.

"KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe ile adı anılan deneyimli savunmacının geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Sistici, transfer piyasasının hareketlenmesi için Kulüpler Dünya Kupası'nın tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Milan Skriniar'a ilgi var, ancak henüz her şey başlangıç aşamasında. Skriniar'ın PSG ile sözleşmesi devam ediyor. Tahminimce temmuz ortasında, Kulüpler Dünya Kupası sona erdiğinde transfer piyasası daha ciddi bir şekilde hareketlenecek." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

30 Ocak 2025'te kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmaya çıktı, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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