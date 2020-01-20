İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9194
  • EURO
    6,5621
  • ALTIN
    296.473
  • BIST100
    122465
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan taraftarlarından Cengiz Ünder isyanı
Spor

Milan taraftarlarından Cengiz Ünder isyanı

Dün Genoa deplasmanında attığı golle Roma taraftarlarını ayağa kaldıran Cengiz Ünder, Milan taraftarlarının hoşuna gitmedi.

20.01.2020  16:19 - Güncelleme: 20.01.2020  16:19

TM Dijital Haber Merkezi

Yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı bu sezon Roma’da kendisinden beklenen patlamayı tam olarak yapamasa da dünkü Genoa maçında attığı golle yine kalitesini gösteren Cengiz Ünder’in Milan’a transfer olma ihtimali kırmızı siyahlı taraftarların pek de hoşuna gitmedi.

CENGİZ ÜNDER'İ DEĞİL OLMO'YU İSTİYORUZ

Serie A’da son iki haftayı 6 puanla kapatmasına rağmen kadrodan memnun olmayan Milan taraftarları Cengiz Ünder’e soğuk bakarken, gerek sosyal medyada gerekse kulübün forumlarında Dani Olmo isminin yüksek sesle dillendirilmesi dikkatlerden kaçmadı. Boban ve Maldini’nin yaptığı transferleri genel olarak beğenmeyen ve takıma artık gerçekten yıldız futbolcuların gelmesini isteyen Milan camiası iki Sportif Direktörden Cengiz Ünder yerine Dani Olmo’yu talep ederken, Milan’ın İspanyol yıldız için görüşmelere başladığı bildirildi.

Dün Luigi Ferraris Stadı’nda takımının ilk golünü atan ve sahada 88 dakika kalan Cengiz Ünder, eski günlerine geri dönüş sinyalleri verirken, Paulo Fonseca’nın da yıldız futbolcu hakkında görüşlerinin değiştiği ifade edildi.

Başkan Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.