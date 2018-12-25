Milan, UEFA'nın kararını CAS'a taşıdı

Milan, UEFA tarafından verilen cezalara karşı gideceğini açıkladı. UEFA geçtiğimiz hafta kırmızı-siyahlıların 2021’e kadar kriterlere uyum sağlayamaması durumunda sıradaki sezonda Avrupa kupalarından men edileceğini, 2019-2020 ve 2021 senelerinde 21 oyunculuk kadro kısıtlaması getireceğini ve 12 milyon euro da para cezası kestiğini duyurmuştu.

Milan Kulübü’nden yapılan açıklamada bu yaptırımlara karşı itraz edileceği, CAS mahkemesine başvuru yapılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulüp Finansal Kontrol Organı Yargısal Birimi’nin kararını değerlendirmemizin ardından hayal kırıklığı yaşadığımızı ifade etmek isteriz. Buna karşı Lozan’daki CAS mahkemesine itiraz süreci başlatacağız”.

UEFA’nın kararını bozmuşlardı

UEFA ilk olarak haziran ayında Milan’ı Avrupa kupalarına katılmaktan men etmiş, bunun üzerine kulüp CAS’a başvurmuştu. CAS kararı Milan’ın bu sezon Avrupa kupalarına katılmasını sağlamış, dosyasının da UEFA’nın ilgili birimleri tarafından yeniden incelenmesine hükmetmişti. UEFA’nın geçen hafta açıkladığı son kararında, men cezasından vazgeçilerek ‘koşullu men’e dönülmesi ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının önünde engel bırakılmamasına karşın kırmızı-siyahlılar bir kez daha CAS’a gitmeye karar vererek, 6 ay içinde ikinci kez UEFA’ya karşı CAS’a gitmiş oldu.

(Skorer)