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Spor

Milan yeni sezonu 3 puanla açtı

Milan, İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Udinese'yi 4-2 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
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Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Milan, sahasında Udinese'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan, 4-2'lik skorla kazanarak 3 puanı aldı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Theo Hernandez, 15 ve 68. dakikalarda Ante Rebic ve 46. dakikada Brahim Diaz attı. Udinese'nin golleri ise 2. dakikada Rodrigo Becao ve 45. dakikada Adam Masina'dan geldi.

Bu sonucun ardından Milan, Serie A'da yeni sezona 3 puanla başladı. Udinese, bir haftada puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Atalanta deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.

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