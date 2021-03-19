İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2021 Cuma / 6 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3275
  • EURO
    8,7433
  • ALTIN
    408.874
  • BIST100
    1550.93
Spor

Milan'a Manchester United darbesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Milan ile Manchester United karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazanarak toplamda 2-1'lik skora ulaştı ve çeyrek final bileti alan taraf oldu.

19 Mart 2021 Cuma 01:01 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 01:01
ABONE OL

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında ise yüksek tempolu anlar yaşandı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna giren Paul Pogba'nın golüyle Manchester United öne geçti. Geri kalan dakikalarda Milan'da da Ibrahimovic oyuna girdi ve üst üste ataklarla gol bulmaya çalıştı ancak skor değişmedi. Bu sonuçla toplamda 2-1'lik skora ulaşan Manchester United çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Öte yandan mücadelede Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 90 dakika mücadele etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.