Milan'a Manchester United darbesi

19 Mart 2021 Cuma 01:01 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 01:01

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında ise yüksek tempolu anlar yaşandı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna giren Paul Pogba'nın golüyle Manchester United öne geçti. Geri kalan dakikalarda Milan'da da Ibrahimovic oyuna girdi ve üst üste ataklarla gol bulmaya çalıştı ancak skor değişmedi. Bu sonuçla toplamda 2-1'lik skora ulaşan Manchester United çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Öte yandan mücadelede Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 90 dakika mücadele etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.