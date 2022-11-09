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Spor

Milan'a zirve yarışında Cremonese darbesi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese ile 0-0 berabere kaldı.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Milan'a zirve yarışında Cremonese darbesi
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Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligde henüz galibiyeti olmayan ve küme düşme hattındaki Cremonese'ye konuk oldu.

Karşılaşma boyunca konuk kırmızı-siyahlı takım, gol için yüklense de ev sahibi takımın kalecisi Carnesecchi'yi aşamayınca mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Milan 1 puana razı olurken, zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Milan, 30 puanla puan tablosunda 2. sırada yer aldı. Lider Napoli'nin de bu haftaki maçını kazanmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

Cremonese ise 7 puanla 18. basamakta yer aldı.

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