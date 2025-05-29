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Spor

Milan'da Allegri dönemi başlıyor

Seria A'da sezonu beklentilerin uzağında geçiren Milan, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getirdi.

Haber Merkezi29 Mayıs 2025 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Milan'da Allegri dönemi başlıyor
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Serie A'yı 8. sırada bitiren Milan'da Sergio Conceicao ile yollar ayrılıyor.

Milano ekibi Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Allegri yıllık 5 milyon euro kazanacak.

MILAN'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.

İTALYA'DA KUPALARI DOMİNE ETTİ

Massimiliano Allegri, 2014'te Juventus'un başına geçti. Juventus'ta 2 dönem çalışan Allegri, 5 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 6 Serie A kupasının yanı sıra Massimiliano Allegri kariyerinde 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

  • Massimiliano Allegri
  • Milan
  • Teknik direktör

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