Milan'da değişim zamanı! Sérgio Conceiçã gidecek, João Félix takıma veda edecek

San Siro'da sezon sonu fırtınası kopuyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre AC Milan Teknik Direktörü Sérgio Conceição, sezon bitiminde görevinden ayrılacak.

Takımın kiralık yıldızı João Félix ise Rossoneri'deki dönemini noktalayıp Premier Lig'e dönecek. Serie A'da 8. sıraya gerileyen Milan'da, Bologna'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası kulüpte köklü bir değişim rüzgarı esiyor.

Teknik direktörlük koltuğu için Roberto De Zerbi ve Massimiliano Allegri'nin isimleri ön plana çıkarken, taraftarlar yeni dönemi merakla bekliyor.