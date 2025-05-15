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Spor

Milan'da değişim zamanı! Sérgio Conceiçã gidecek, João Félix takıma veda edecek

Serie A2da sezonun sonuna yakşlaşılan şu günlerde ligde 8. sıraya gerileyen Milan'da sezon sonunda teknik direktör Sérgio Conceição ile yollar ayrılacak kiralık yıldız João Félix ise İngiltere'ye geri dönecek.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Milan'da değişim zamanı! Sérgio Conceiçã gidecek, João Félix takıma veda edecek
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San Siro'da sezon sonu fırtınası kopuyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre AC Milan Teknik Direktörü Sérgio Conceição, sezon bitiminde görevinden ayrılacak.

Takımın kiralık yıldızı João Félix ise Rossoneri'deki dönemini noktalayıp Premier Lig'e dönecek. Serie A'da 8. sıraya gerileyen Milan'da, Bologna'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası kulüpte köklü bir değişim rüzgarı esiyor.

Teknik direktörlük koltuğu için Roberto De Zerbi ve Massimiliano Allegri'nin isimleri ön plana çıkarken, taraftarlar yeni dönemi merakla bekliyor.

  • Sérgio Conceição
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