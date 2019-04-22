Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü

Bu sezon şampiyon Juventus’un 31 puan gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için büyük bir çaba sarfeden Milan’da sezon sonunda birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.

'HAKAN'DAN ZARAR ETMEDEN KURTULMALIYIZ'

Son oynanan Parma maçında 2 puan kaybeden ve hem Gattuso hem de futbolcular hakkında radikal kararlar almaya hazırlanan Milan yönetimi Hakan Çalhanoğlu’yla da yollarını ayıracak. B.Leverkusen’den 22 milyon euro’ya transfer edilmesine rağmen takıma fazla katkı yapamayan ve istatistiklerde çok geride kalan milli futbolcu için taraftarlar ‘Lepizg’e satmalıyız, ondan fazla zarar etmemeliyiz’ yorumunda bulunurken, takımda kaleci Donnarumma, Romagnoli, Bakayoko ve Piatek’in haricinde bütün futbolcuların gönderilmesi gündeme geldi.

Yapılan onca yatırımın hakkını veremeyen Gattuso için de sert eleştirilerde bulunan Milan taraftarları Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Laxalt, Castillejo, Paqueta, Cutrone gibi yıldızlara ‘bidon’ yakıştırmalarında bulundu.

25 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu sezon ligde 31 maçta 1 gol 6 asist yapabildi.