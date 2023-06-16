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Spor

Milan'da hedef Facundo Pellistri

İtalyan devi Milan, Manchester Unidet forması giyen Uruguaylı genç yıldız Facunda Pellistri'yi kadrosuna katmak istiyor.

16 Haziran 2023 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Milan'da hedef Facundo Pellistri
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İtalya Serie A'da gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan, Manchester United'ın genç kanat oyuncusu Facundo Pellistri'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan medyasında çıkan habere göre Milan, Manchester United forması giyen Pellistri'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.

İtalyan devinin Diaz'ın ayrılığı sonrası Manchester ekibinde fazla forma şansı bulamayan Pellistri'yi sağ kanat bölgesine düşündüğü ifade edildi.

2025 yılına kadar Manchester ekibi ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 30 milyon euro'luk teklif yapılacağı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester Unidet ile bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı oyuncu 1 asist kaydetti.

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