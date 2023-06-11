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Spor

Milan'da hedef Marcus Thuram

Geride bıraktığımız sezonda istediği başarıyı gösteremeyen Milan, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milan'ın ilk hedefinin Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu belirtildi.

11 Haziran 2023 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Milan'da hedef Marcus Thuram
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İtalyan basının haberine göre Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Mönchengladbach ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki forvet Marcus Thuram'ı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Pioli'nin, Ibrahimovic'in futbolu bırakması ve Giroud'un da belli bir yaşa gelmesinin ardından santrfor bölgesine direkt oynayabilecek bir aday olarak Marcus Thuram'da ısrarcı olunmasını istediği aktarıldı.

Thuram, bu sezon Bundesliga ve Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin ilgisini çekmişti.

Mönchengladbach formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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