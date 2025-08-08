Milan'da hedef Rasmus Hojlund

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Manchester United'dan Rasmus Hojlund'u kadrosuna katmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

TOPLAM 44 MİLYON EURO

Milan'ın Hojlund için 4 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi göze aldığı ve sözleşmede 40 milyon euro satın alma opsiyonu da yer alacağı kaydedildi.

KARARI GELECEK HAFTA

Hojlund ise şu anda Manchester United'da kalmak istiyor. Danimarkalı futbolcunun kesin kararını gelecek hafta vermesi bekleniyor.

Manchester United forması altında geçen sezon 52 maçta süre bulan Hojlund, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.