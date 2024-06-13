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Milan'da Paulo Fonseca dönemi başladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Milan'da Paulo Fonseca dönemi başladı
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İtalya Serie A takımı Milan, yeni teknik direktörünü duyurdu. Milano ekibi, resmi internet sitesinden Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı; 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Shaktar Donetsk'in başında üst üste 3 sezon Ukrayna Premier Lig şampiyonluğuna uzandı. 2019 ile 2021 yılları arasında bir başka Serie A takımı Roma'da da görev yapan 51 yaşındaki teknik adam son olarak 2022'den bu yana Fransa Ligue 1'de Lille'i çalıştırdı.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, kariyerinin ilk yıllarında Estrela Amadora U19, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga takımlarında da görev yaptı.

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