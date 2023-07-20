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Spor

Milan'da yaprak dökümü! 4 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Serie A ekibi Milan yeni sezon kadrosuna almadığı 4 ismi Amerika kampına götürmeme kararı aldı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Milan'da yaprak dökümü! 4 oyuncu ile yollar ayrılıyor
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Milan, yeni sezon kadrosuna almadığı 4 ismi Amerika kampına götürmeme kararı aldı.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Milan'ın yeni sezon öncesi hazırlık kampını götüreceği kadronun belirlendiği belirtildi. Kadroda geçen sezon A takımda bulunan 4 ismin olmayacağı ifade edildi.

Kadroda bulunmayacak 4 ismin Belçikalı forvet Divock Origi, Hırvat hücumcu Ante Rebic ile Fransız sol bek Fode Ballo-Toure ve 19 yaşındaki santrafor Marko Lazetic olduğu kaydedildi.

Milan'ın bu 4 oyuncunun kulüp bulmasını istediği ve transferlerinde kolaylık yapacağı bilgisi de haberin devamında yer aldı.

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