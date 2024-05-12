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Spor

Milan'dan 5 gollü resital!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, Cagliari'ye karşı evinde oynadığı maçı 5-1 kazandı.

12 Mayıs 2024 Pazar 00:12 - Güncelleme:
Milan'dan 5 gollü resital!
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İtalya Serie A 36. hafta maçında Milan ile Cagliari karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Milan 5-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ismael Bennacer, 59 ve 86. dakikada Christian Pulusic, 74. dakikada Tijani Reijnder ve 83. dakikada Rafael Leao kaydetti. Cagliari'nin tek golü 63. dakikada Nahitan Nandez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Milan, dört maç sonra kazandı ve puanını 74 yaptı. Cagliari ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Cagliari, Sassuolo'ya konuk olacak.

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