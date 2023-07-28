İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9555
  • EURO
    29,7236
  • ALTIN
    1699.69
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan'dan bir yıldız daha! Beşiktaş, Junior Messias'ı gözüne kestirdi
Spor

Milan'dan bir yıldız daha! Beşiktaş, Junior Messias'ı gözüne kestirdi

Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, İtalyan ekibinden Junior Messias'la da ilgileniyor. Siyah beyazlı ekibin oyuncuyu kadrosuna kiralık olarak katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

28 Temmuz 2023 Cuma 17:12 - Güncelleme:
Milan'dan bir yıldız daha! Beşiktaş, Junior Messias'ı gözüne kestirdi
ABONE OL

Beşiktaş, sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız verdi.

Milan'dan Ante Rebic ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan ve Hırvat yıldız için beklemeye geçen Beşiktaş, İtalyan ekibinden Junior Messias'ı da gözüne kestirdi.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ MESSIAS

İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Messias'ı da kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFERLER SONRASI GÖZDEN ÇIKARTILDI

Messias'ın Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ile iyi bir ilişkisinin olduğu ancak takviyeler sonrası gözden çıkartıldığı kaydedildi.

MILAN BONSERVİSLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın Messias için ilk planının kiralık olduğu öne sürüldü. Milan'ın ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkartmak istediği ifade edildi.

Öte yandan Messias ile Torino'nun da ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin Messias için Milan'a 2-3 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazır olduğu ancak Milan'ın bu rakamın iki katına yakın bir beklentisinin olduğu aktarıldı.

JUNIOR MESSIAS KİMDİR?

İtalya kariyerine Casale ile adım atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, daha sonra Chieri, Gozzano, Crotone ve Milan formaları giydi. Messias, sağ kanadın yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.