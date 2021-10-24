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Spor

Milan'dan deplasmanda bol gollü galibiyet

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, deplasmanda Bologna'yı 4-2 mağlup etti. Milanlı yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı.

24 Ekim 2021 Pazar 00:00 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 00:00
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İtalya Ligi Serie A'da 9. hafta karşılaşmasında Bologna, Milan'ı konuk etti.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Milan'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rafael Leao, 35. dakikada Calabria, 86. dakikada Bennacer ve 90. dakikada Zlatan Ibrahimovic attı. Bologna'nın gollerini ise 49. dakikada kendi kalesine Zlatan Ibrahimovic ve 52. dakikada Barrow kaydetti.

Zlatan Ibrahimovic, kariyerinde kendi kalesine ilk kez gol attı.

Bologna'da 20. dakikada Soumaoro ve 58. dakikada Soriano kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisi 5 maça çıkaran Milan, 25 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Bologna ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta Torino'yu konuk edecek. Bologna ise Napoli deplasmanına gidecek.

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