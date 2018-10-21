Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milan'dan dev derbi öncesi Fatih Terim paylaşımı

İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim'in AC Milan'dan görev yaptığı dönemde Contra'nın Inter'e attığı golü paylaştı ve videoda Terim'e de yer verdi; "İmparator"

Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan'da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

İşte Milan'ın paylaşımı;

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA