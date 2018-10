Milan'dan dev derbi öncesi Fatih Terim paylaşımı

İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim'in AC Milan'dan görev yaptığı dönemde Contra'nın Inter'e attığı golü paylaştı ve videoda Terim'e de yer verdi; "İmparator"

Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan'da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

İşte Milan'ın paylaşımı;

Contra scores a stunner and Fatih 'The Emperor' Terim can start celebrating 🇷🇴🇹🇷@contracosmin1 la mette nel sette e fa impazzire Terim e tutto il popolo rossonero 🇷🇴🇹🇷 #InterMilan #MILANosiamonoi pic.twitter.com/DzToAZmyFv