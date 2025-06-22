Milan'dan genç forvete yakın takip: Ange-Yoan Bonny listede

Milan Başkanı Beppe Marotta, kulübün yaz transfer planları kapsamında Parma forması giyen Ange-Yoan Bonny ile ilgilendiklerini doğruladı. İtalyan basınında Fabrizio Romano tarafından aktarılan açıklamada Marotta, "Bonny'yi beğendiğimizi doğrulayabilirim. Bu yaz hedeflerimizden biri. Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Umarım her şey yolunda gider," dedi.

21 yaşındaki Fransız forvetin Parma ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 38 maçta görev alan Bonny, altı gol ve dört asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Milan, genç oyuncunun potansiyelini uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor.