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Spor

Milan'dan Krunic'e yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde ilk sırada yer alan Rade Krunic'e Milan'ın sözleşme yenileme teklifi yapacağı belirtildi.

8 Ağustos 2023 Salı 00:14 - Güncelleme:
Milan'dan Krunic'e yeni sözleşme
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Fenerbahçe'de oynama isteğini Milan yönetimine bildiren Krunic'i hocası Pioli'nin bırakmak istemediği belirtildi. İtalyan basını, Milan teknik direktörü Stefano Pioli'nin yönetime takımdan ayrılmasını hiç istemediği Krunic'in ikna edilmesini talep ettiği ifade edildi.

Krunic'i takımda tutmak için yoğun çaba sarf eden Milan yönetiminin sözleşme uzatma teklifini de kullandığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

FENERBAHÇE YILLIK 3,5 MİLYON TEKLİF ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Krunic'e yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret önerdiği bilgisinin yanı sıra Milan'a da bonservis için 7 milyon euro ödenerek transferin bitirilmeye çalıştığı kaydedilmişti.

2019 yazında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon euro bonservisle gelen 29 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncu geçen sezon toplam 34 maçta 2482 dakika görev yapıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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