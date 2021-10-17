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Spor

Milan'dan müthiş geri dönüş

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Milan, evinde Hellas Verona'yı 2-0'dan geri gelerek 3-2 mağlup etti.

17 Ekim 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 00:03
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İtalya Serie A'nın 8. haftasında AC Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazandı.

Verona, 7. dakikada Gianluca Caprari ile öne geçti. Antonin Barak 24. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sna erdi.

Milan, 59. dakikada Olivier Giroud ile geri dönüş fitilini ateşledi. 76. dakikada Franck Kessie ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Koray Günter'in kendi kalesine attığı golle Milan kazandı.

Milan, bu galibiyetle namağlup serisini sürdürdü ve 22 puana yükseldi. Verona ise 8 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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