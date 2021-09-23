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Spor

Milan'dan net galibiyet

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan evinde ağırladığı Venezia'yı Brahim Diaz ve Theo Hernandezin golleriyle 2-0 mağlup etti.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 00:45 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:45
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Venezia'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk adaylarından Milan ile ligin yeni ekiplerinden Venezia karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi takım, 68. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlı takım, 82. dakikada Theo Hernandez ile farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelede başka gol olmayınca Milan, Venezia'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, 3 puan aldı. Bu sonuçla Milan, puanını 13'e yükselterek, aynı puanlı lider Inter'in averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı.

Venezia ise bu sezon 5. maçında 4. yenilgisini yaşadı.

Ligin 5. haftası, yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.

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