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Spor

Milan'dan Olivier Giroud'a yeni sözleşme

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın 36 yaşındaki Fransız golcü Olivier Giroud ile yeni sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.

28 Ekim 2022 Cuma 18:56 - Güncelleme:
Milan'dan Olivier Giroud'a yeni sözleşme
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Milan, 36 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud ile sözleşme uzatmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, kulübün, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız golcüye bir yıl uzatma teklifinde bulunmayı düşündüğü aktarıldı.

2021 yazında Chelsea'den 1 milyon euro bonservisle transfer edilen Giroud, Milan'da şu ana kadar çıktığı 53 maçta 20 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

OLİVİER GİROUD'UN MILAN KARNESİ

Olivier Giroud, Milan formasıyla bugüne kadar toplam 53 resmi maçta forma giydi ve 3.509 dakika süre aldı. 36 yaşındaki Fransız golcü, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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