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  • Milan'dan Rade Krunic açıklaması! ''Doğru teklifi bekliyoruz''
Spor

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! ''Doğru teklifi bekliyoruz''

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraştığı Rade Krunic için Milan Direktörü Geoffrey Moncada'dan açıklama geldi. Transfer süreci hakkında konuşan Moncada, Bosnalı futbolcu için doğru teklif gelmemesi durumunda oyuncuyu takımda tutacaklarını söyledi. İşte detaylar...

7 Ocak 2024 Pazar 15:23 - Güncelleme:
Milan'dan Rade Krunic açıklaması! ''Doğru teklifi bekliyoruz''
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Fenerbahçe'de transfer gündeminin en üst sırasında yer alan Rade Krunic için yeni bir açıklama geldi.

"DOĞRU TEKLİF ALMADIK"

Milan Direktörü Geoffrey Moncada, Krunic için yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Milan oyuncusu. Onun için henüz doğru teklif almadık. Doğru teklif gelmeden ayrılmayacak." sözlerini sarf etti.

MILAN'DAN FENERBAHÇE'YE RET

İtalyan basınında, Fenerbahçe - Krunic için yer alan son habere göre; Milan, Fenerbahçe'den gelen 4 milyon euro'luk teklifi reddetti.

MILAN'IN BEKLENTİSİ

Haberde birçok talibi olan Bosnalı oyuncu için İtalyan devinin 5 ila 7 milyon euro arasında bir bonservis beklentisinin olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Öte yandan sarı lacivertli takımın, Rade Krunic ile yaklaşık 3 milyon euro maaş karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

STEFANO PIOLI NE DEDİ?

Krunic'i Empoli ile oynanan maçın kadrosuna almayan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, deneyimli oyuncu için, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil" sözlerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan'da 14 maçta süre bulan Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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