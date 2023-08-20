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Spor

Milan'dan Rade Krunic indirimi! Fenerbahçe'de imza an meselesi

Bu yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı lacivertli ekip Milan forması giyen Rade Krunic için girişimlerinden sonuç aldı. İtalyan temsilcisi Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Rade Krunic'in bonservisinde indirime gitti. İşte detaylar...

Akşam20 Ağustos 2023 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Milan'dan Rade Krunic indirimi! Fenerbahçe'de imza an meselesi
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahaya ısrarla istediği Rade Krunic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Krunic için 12 milyon euro isteyen Milan'ın 10 milyon euro'ya düştüğünü bildirdi. Fenerbahçe ise 7 milyon eurodan yukarı çıkmıyor. Ancak aradaki farkın kısa süre içinde kapanması bekleniyor.

FENERBAHÇE İKNA ETTİ

Sarı lacivertliler, 1.1 milyon euro kazanan Krunic'i 3 milyon eurodan 4 yıllık kontratla ikna etmişti. Vatandaşı Edin Dzeko'nun da devreye girmesi Fenerbahçe'nin ikna sürecindeki en önemli kozu oldu.

RADE KRUNIC KİMDİR?

29 yaşındaki Rade Krunic, futbola ülkesi Bosna Hersek'in Sutjeska Foca takımında başladı. Ardından Sırbistan ekibi Srem'in yolunu tuttu.

Futbolcunun bir sonraki durağı ise İtalyan ekibi Hellas Verona oldu. Verona'nın ardından ise Sırbistan ekibi Borac Cacak ile anlaştı.

2015 yazında ise İtalyan ekibi Empoli ile el sıkıştı. Empoli'de gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2019 yaz transfer döneminde Milan'ın yolunu tuttu.

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, on numara ve önlibero olarak sahada görev alabiliyor.

Ayrıca Krunic, ülkesi Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını terletiyor.

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