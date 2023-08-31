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Spor

Milan'dan Rade Krunic kararı!

İtalya Serie A takımı Milan, Fenerbahçe ve Lyon'un transfer listesinde bulunan Rade Krunic'i takımda tutmak için yoğun mesai harcıyor.

31 Ağustos 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Milan'dan Rade Krunic kararı!
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Milan, Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kaybetmek istemiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın, Fenerbahçe ve Lyon'dan gelen tekliflere rağmen Krunic'i kadrosunda tutmak istediği aktarıldı.

LYON'UN SON YAPTIĞI TEKLİF

Lyon'un Krunic için son olarak 12-13 milyon euro bandında bir teklif yaptığı hatırlatıldı. Bu rakamın Milan'ın daha önce Krunic için belirlediği 15 milyon euro'luk bonservis bedeline yakın olduğu ifade edildi. Ancak İtalyan ekibinin, Krunic'i yine de bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi.

SÖZLEŞME UZATMA PLANI

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin, Ismael Bennacer'in sakatlıktan döneceği şubat ayına kadar Krunic'e düzenli olarak kullanacağı vurgulandı.

Milan'ın ayrıca Krunic'e bu yaz olan tekliflerin ardından deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatmayı düşündüğü öne sürüldü. İtalyan ekibinin, transfer döneminin kapanmasının ardından Bosnalı futbolcuyla görüşeceği belirtildi.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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