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Spor

Milan'dan resmi Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Ayrılık...

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için kulübünün sportif direktörü Frederic Massara'dan sözleşme açıklaması geldi. Massara Hakan Çalhanoğlu için, 'Henüz bir geri dönüş alamadık ancak biz de sakince bekliyoruz. Kulüp kendi payına düşeni yaptı.' dedi.

18 Nisan 2021 Pazar 18:37 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 18:37
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan Sportif Direktörü Frederic Massara, Genoa ile oynadıkları Serie A mücadelesi öncesi takımdaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Massara, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili de konuştu.

"KULÜP KENDİ PAYINA DÜŞENİ YAPTI"

Başta Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic olmak üzere, sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerle yapılan görüşmelere de değinen Milan Sportif Direktörü, "Bu oyunculardan en çok Ibrahimovic'le sözleşme yenilemeye yakınız, hatta bunu gerçekleştireceğimize eminiz. Diğer isimlerden henüz bir geri dönüş alamadık ancak biz de sakince bekliyoruz. Kulüp kendi payına düşeni yaptı ve eminiz ki, anlaşmalar için gösterilen çabalar bizi başarılı sonuca götürecek" şeklinde konuştu.

BONUSLAR HARİÇ NET 5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro maaşla yeni bir sözleşme öneren İtalyan devi, Hakan'ın bonuslar hariç net 5 milyon euro istemesi nedeniyle görüşmeleri durdurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından birçok Avrupa devi milli futbolcunun peşine düşmüştü.

SON OLARAK PSG İDDİASI

Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilirken, 27 yaşındaki oyuncu için son olarak Fransız devi PSG devreye girmişti.

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