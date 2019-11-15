Milan’dan Rodrigues için şartlı evet
İTALYAN Kulübü Milan, Galatasaray’ın istediği Ricardo Rodriguez’i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu.
STAR
İTALYAN Kulübü Milan, Galatasaray’ın istediği Ricardo Rodriguez’i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu. Kırmızı-Siyahlı kulübün yöneticileri Cim-Bom’un kiralamak istediği sol bekin piyasa değerinin düşmesinden korktuğu için “Kiralarız ama sözleşmede sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olacak” şartı koştu. Galatasaray yönetimide bu şart nedeniyle düşünmek için zaman istedi.
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