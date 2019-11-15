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Milan’dan Rodrigues için şartlı evet

İTALYAN Kulübü Milan, Galatasaray’ın istediği Ricardo Rodriguez’i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu.

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STAR

İTALYAN Kulübü Milan, Galatasaray’ın istediği Ricardo Rodriguez’i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu. Kırmızı-Siyahlı kulübün yöneticileri Cim-Bom’un kiralamak istediği sol bekin piyasa değerinin düşmesinden korktuğu için “Kiralarız ama sözleşmede sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olacak” şartı koştu. Galatasaray yönetimide bu şart nedeniyle düşünmek için zaman istedi.

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