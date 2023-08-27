İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milanın hocası Krunic hakkında konuştu
Spor

Milanın hocası Krunic hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Rade Krnuic'in hocası Stefano Pioli'den açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam, Rade Krunic'in takımda kalacağını açıkladı.

27 Ağustos 2023 Pazar 00:28 - Güncelleme:
Milanın hocası Krunic hakkında konuştu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Milan'ın Boşnak orta sahası Rade Krunic için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den bir açıklama geldi.

4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak." şeklinde yanıt verdi.

29 yaşındaki Rade Krunic bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.