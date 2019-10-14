Milan’ın rotası Elneny
Serie A’da bu sezon kötü günler geçiren ve orta sıralarda yer alan Kırmızı-Siyahlı ekibin ara transfer de takviye için kolları sıvadığı belirtilirken, 27 yaşındaki oyuncu da bu teklife olumlu yaklaşıyor.
- Star Spor
BEŞİKTAŞLI Mohamed Elneny’nin Kara Kartal macerası kısa sürebilir. İtalyan basını, Serie A’da bu sezon beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde takıma takviye yapması beklenen Milan’ın Siyah-Beyazlı takımın Mısırlı oyuncusu ile yakında ilgilendiğini ileri sürdü. Sezon başında Arsenal’den 1 sezonluk kiralanan 27 yaşındaki önlibero için menajer Sascha Empacher’in İtalyan kulübü ile bir toplantı yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.
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Milan’ın önce Beşiktaş ile görüşerek sezon sonuna kadar kiralık anlaşması olan oyuncu için izin alacağı, ardından da Elneny’nin bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Bir sorun çıkmaması halinde Elneny’nin devre arası Milan’e gidebileceği kaydedildi. Öte yandan Gazişehir maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny’nin milli aradan sonra Ankaragücü karşılaşmasında Abdullah Avcı görev verirse oynayacak.
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