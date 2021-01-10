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Spor

Milan'ın stoperi Leo Duarte, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, İtalya Seria'dan Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

10 Ocak 2021 Pazar 22:07 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 22:07
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Martin Skrtel'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren Medipol Başakşehir, Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Leo Duarte'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, ilk transferini yaptı.

Skrtel'in sezonu kapatmasıyla birlikte oradaki boşluğu yeni bir isimle doldurmak isteyen turuncu-lacivertliler, Milan'ın Brezilyalı savunmacısı Duarte'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen yıl İtalyan temsilcisinin renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Duarte, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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