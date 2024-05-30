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Spor

Miletler Ligi'nde heyecan devam ediyor! Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Sırbistan

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL ABD etabı ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ. 03.30'da başlayacak. İşte detaylar...

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Miletler Ligi'nde heyecan devam ediyor! Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Sırbistan
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Yarın:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • FIVB Milletler Ligi
  • Sırbistan

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