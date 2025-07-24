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Spor

Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile kozlarını paylaşıyor.

JAPONYA 1-1 TÜRKİYE

1. SET: 25-21

2. SET: 16-25

CANLI: 3. SET

JAPONYA: 19

TÜRKİYE: 17

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.30'da başladı. Dev mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlı takım, final etabında yer almaya hak kazandı.

Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ise geride kalan 3 haftayı 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Milliler, tur atlaması halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TÜRKİYE, 2023 YILINDA TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlılar, VNL'de 2023 senesinin final müsabakasında karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Milliler, organizasyonu 2018'de ikinci, 2019'da dördüncü, 2021'de üçüncü, 2022'de dördüncü, 2024'te ise altıncılıkla tamamladı.

Türkiye, bu yıl organizasyonun Pekin'de düzenlenen birinci ayağında Fransa, Tayland, Polonya ve Çin'i, İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasında ise Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Ardından Brezilya'ya yenilen ve turnuvanın Hollanda'da da düzenlenen üçüncü ayağındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı takım, finallerde yer almayı garantiledi.

Kalan 3 müsabakada ise Çekya, İtalya ve Sırbistan'a mağlup olan milliler, Japonya'yı eleyip yarı finale çıkarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ay-yıldızlılar, geçen sene çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • FIVB Kadınlar Milletler Ligi
  • Japonya

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