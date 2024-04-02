Milli ara Beşiktaş'a ilaç oldu

Süper Lig'e milli maçlar ve yerel seçim sebebiyle verilen arada Siyah-Beyazlılar, yara sarıp toparlandı.

Araya, Süper Lig'de son 3 maçını kaybederek giren ve taraftarını üzen teknik direktör Fernando Santos ve öğrencileri, bu süreyi hem çalışarak hem de dinlenerek geçirdi ayrıca eksik isimlerin takıma dönmesi teknik direktör Fernando Santos'u sevindirdi.

İKİ İSİM 11'E DÖNÜYOR

Hazırlık maçları kapsamında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 5-1 yenen ve Karagümrük'le de 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın formunu artırması, teknik ekibi sevindirdi.

Fernando Santos, bu 2 futbolcuyu perşembe günü Başakşehir'le oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

SAKATLAR GERİ DÖNDÜ

Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan birçok isim de takıma dönüş yaptı. Daniel Amartey, Al Musrati ve uzun süredir takımdan uzakta kalan Oxlade Chamberlian, ekibe katıldı. Tayyip Talha Sanuç da eksiklerini bu süre içinde kapatarak milli arada güç depolayan isimler arasında yer aldı.

Santos tarafından denenen birçok genç futbolcu da ligin kalan periyodunda forma şansı bulmak için umutlandı. Bu isimler arasında; Demir Ege Tıknaz, Emre Kaya, Abdülmecid Dönmez gibi futbolcular yer aldı.