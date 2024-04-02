İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8878
  • EURO
    34,7138
  • ALTIN
    2351.09
  • BIST100
    9017.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milli ara Beşiktaş'a ilaç oldu

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçlarıyla iyi değerlendirdi ve Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal'ın formundaki artış da teknik ekibi sevindirdi.

Fanatik2 Nisan 2024 Salı 09:29 - Güncelleme:
Milli ara Beşiktaş'a ilaç oldu
ABONE OL

Süper Lig'e milli maçlar ve yerel seçim sebebiyle verilen arada Siyah-Beyazlılar, yara sarıp toparlandı.

Araya, Süper Lig'de son 3 maçını kaybederek giren ve taraftarını üzen teknik direktör Fernando Santos ve öğrencileri, bu süreyi hem çalışarak hem de dinlenerek geçirdi ayrıca eksik isimlerin takıma dönmesi teknik direktör Fernando Santos'u sevindirdi.

İKİ İSİM 11'E DÖNÜYOR

Hazırlık maçları kapsamında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 5-1 yenen ve Karagümrük'le de 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın formunu artırması, teknik ekibi sevindirdi.

Fernando Santos, bu 2 futbolcuyu perşembe günü Başakşehir'le oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

SAKATLAR GERİ DÖNDÜ

Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan birçok isim de takıma dönüş yaptı. Daniel Amartey, Al Musrati ve uzun süredir takımdan uzakta kalan Oxlade Chamberlian, ekibe katıldı. Tayyip Talha Sanuç da eksiklerini bu süre içinde kapatarak milli arada güç depolayan isimler arasında yer aldı.

Santos tarafından denenen birçok genç futbolcu da ligin kalan periyodunda forma şansı bulmak için umutlandı. Bu isimler arasında; Demir Ege Tıknaz, Emre Kaya, Abdülmecid Dönmez gibi futbolcular yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.