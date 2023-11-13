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Spor

Milli ara Galatasaray'a ilaç gibi gelecek

Galatasaray hem Avrupa hem de Süper Lig'de yoğun bir fikstürde maç yapıyor. Liglerin milli ara nedeniyle 2 hafta tatil edilmesi sarı kırmızı ekibin eksiklerini tamamlaması için güzel bir fırsat oldu.

13 Kasım 2023 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Milli ara Galatasaray'a ilaç gibi gelecek
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Galatasaray'da Hatayspor yenilgisi sonrasında milli araya gidilirken, teknik direktör Okan Buruk da öğrencilerine dinlenme fırsatı tanıyacak.

4 GÜN İZİN

Sarı-kırmızılı oyuncular, önümüzdeki 4 gün boyunca izinli olacak. Galatasaray, bu süre bittikten sonra yeniden yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edecek.

MİLLİ ARADA TEDAVİ

Galatasaray'ın iki yıldızı, son dönemde ciddi sakatlıklar yaşadı. Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynanan derbide ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Fernando Muslera da Kasımpaşa karşısında dirseğinden problem yaşadı. Fakat iki futbolcu, yoğun ve zorlu fikstürde Sarı-Kırmızılı ekibi yalnız bırakmamak için büyük fedakârlık gösterip, sahaya iğne ile çıktı. İcardi, bu süre içerisinde antrenmanlarda yer almadı ve karşılaşmalardan önce iğne olarak, sahadaki yerini aldı.

YENİDEN FORM TUTMALARI BEKLENİYOR

Muslera'nın da 1 ay civarında sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Uruguaylı da tıpkı Arjantinli gibi iğne oldu ve kısa sürede sahalara geri döndü. Ancak iki oyuncu, sakatlıklarla mücadele edince formundan da düştü. Icardi, 3 maçtır suskun kalırken, Muslera da beklentilerin altında kaldı. Şimdi ise iki oyuncunun önünde, iki haftalık milli ara var. Bu süre içerisinde Icardi ve Muslera'nın tedavilerini olup, eski formlarına kavuşması bekleniyor.

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