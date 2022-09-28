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Spor

Milli ara Göztepe'ye ilaç gibi geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'ye milli maç arası ilaç oldu

DHA28 Eylül 2022 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
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Altınordu galibiyetiyle araya moralli giren sarı-kırmızılılarda hem sakat futbolcular tam olarak iyileşti hem de son transferlerin uyum süreci olumlu geçti. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır takımdan uzak kalan stoper Atınç ve adale sakatlığı yaşayan Boşnak savunmacı Mihojevic tamamen iyileşti. İki oyuncu da Bodrumspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giydi. Kulübün son transferlerinden sağ bek Tarık Çamdal ve Avusturyalı golcü Marko Kvasina da uyum süreçlerini atlattı.

İki futbolcunun idmanlardaki performansı teknik ekibi sevindirdi. Kulübün Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de İzmir'e gelerek Pendikspor maçı öncesi teknik heyet ve oyuncularla vakit geçirdi. Takıma moral aşılayan Ankersen ve ekibi, idmanları takip ederek herkesle çok yakından ilgilendi.

Ligin 5'inci haftasında kaybedilen Boluspor maçının ardından teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, uzun arayışların ardından Ekrem Dağ eli söz kesti. Küçük pürüzlerin giderilmesiyle resmi sözleşmeye imza atması beklenen Dağ'ın Pendikspor deplasmanında kulübede olacağı kaydedildi.

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