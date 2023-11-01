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  • Milli ara öncesi kritik viraj! Fenerbahçe'de hedef 22'de 22
Spor

Milli ara öncesi kritik viraj! Fenerbahçe'de hedef 22'de 22

Fenerbahçe yoluna 19'da 19'luk bir galibiyet serisi yakalayarak devam ediyor. Sarı lacivertli ekip 3. milli ara öncesi karşılaşacağı zorlu rakiplerini de mağlup ederek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. İşte detaylar...

1 Kasım 2023 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Milli ara öncesi kritik viraj! Fenerbahçe'de hedef 22'de 22
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Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde fırtınalar estiriyor. Henüz puan kaybı dahi yaşamayan ve bu sezon çıktığı 19 maçta 19 kez kazanarak inanılmaz bir seri yakalayan Kanarya'nın önünde zorlu bir viraj var. İsmail Kartal ve öğrencileri, 3. milli ara öncesi 3 kritik maça çıkacak ve zorlu virajı kayıpsız dönmek 22'de 22 yapmayı hedefliyor.

4 KASIM CUMARTESİ

Süper Lig'de Fenerbahçe-Trabzonspor her ne kadar aynı şehrin takımları olmasa da 3 büyükler için Trabzonspor ile oynanan maçlar da derbi havası taşıyor. Bu açıdan bakıldığında cumartesi günkü karşılaşma, Fenerbahçe'nin bu sezon ki ilk büyük sınavı olacak. Sezona 19'da 19'la başlayan sarı lacivertliler formunun zirvesinde ancak bu kritik mücadele öncesi eksikler can sıkıyor. Trabzonspor ise Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıkış peşinde ve kötü deplasman karnesine Kadıköy'de son vermek isteyecek.

9 KASIM PERŞEMBE

Konferans Ligi Fenerbahçe, Ludogorets maçını kazanarak Konferans Ligi H Grubu'nda adını bir üst tura yazdırma yolunda büyük bir avantaj sağladı. Bulgaristan deplasmanındaki bu karşılaşmada kaybetse bile ilk 2 yolunda ciddi bir sıkıntı olmaz. Ancak Ludogorets'i bir kez daha yenmek, Fenerbahçe'nin grup liderliğini bile garantilemesi açısından büyük bir avantaj olur. Bulgar temsilcisi için ise sarı lacivertlileri mağlup etmek, Avrupa'da yola devam etmek açısından kritik öneme sahip.

12 KASIM CUMARTESİ

Süper Lig Adana Demir-Fenerbahçe; Adana Demirspor, şu anda Süper Lig'deki en zorlu deplasman denilebilir. Fenerbahçe sahasında 5'te 5, Galatasaray 4'te 4 yaptı. Akdeniz ekibi ise taraftarı önünde çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Üstelik Beşiktaş ve Trabzonspor gibi rakipleri mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe için milli ara öncesi son maç, fazlasıyla zorlu geçmeye aday. Böylesi bir deplasmanda alınacak bir galibiyet, sezonun kalanı için sarı lacivertlilere fazlasıyla moral ve öz güven kazandıracak

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