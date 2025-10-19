İSTANBUL 18°C / 11°C
Milli ara sonrası yıkım! Beşiktaş evinde mağlup

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Genlerbiriliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

AKŞAM19 Ekim 2025 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Rafa Silva, bu sezon Süper Lig'de ilk kez asist yaptı.

Kara Kartal, rakibine karşı son 2 iç saha maçını kaybetti.

Mert Günok, yenilen 2 golden sonra ıslıklandı.

Beşiktaş, ilk yarıda topa sahip olsa da Gençlerbirliği savunmasını aşamadı. İlk yarım saatte sadece 1 şut denemesinde bulunan Siyah-Beyazlılar, isabeti de bulamadı. Kapanan rakibine karşı zorlanan Kara Kartal'da Orkun Kökçü oyunu yönlendiren isimdi. Rafa Silva, markajdan kurtulduğu anlarda etkili oldu. 39. dakikada attığı pasla Cengiz Ünder'i savunma arkasına kaçırdı. Ünder'in kaleciden dönen şutunu ise Abraham tamamlayamadı. İkinci devreye golle başlayan Beşiktaş, devamını getiremedi. 79'da Jurasek'in kendi kalesine atmasıyla işler değişti. Gençlerbirliği 81'de bir gol daha buldu. Özellikle savunmada boşluklar veren Beşiktaş, önde götürdüğü maçta basit hatalarla kaybetti. Oyuna sonradan giren Rashica, Jota ve Jurasek gibi isimler katkı sağlayamadı. Kara Kartal, ligde oynadığı son 2 maçta galibiyet alamadı.

