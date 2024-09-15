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Spor

Milli aranın ardından ilk randevu! Fenerbahçe zirve için sahaya çıkıyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunu Galatasaray'a devreden Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile oynayacağı maçı kazanarak tekrardan zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Saat 17.00'de başlayacak müsabakası hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte detaylar...

Akşam15 Eylül 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Milli aranın ardından ilk randevu! Fenerbahçe zirve için sahaya çıkıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

KANARYA 34-4 ÜSTÜN

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligde 43. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

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