Milli atlet İsmail Nezir, Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu İsmail Nezir, Atatürk Üniversitesi Stadı'nda yapılan kupanın ilk gününde 400 metre A yarışında 45.83'lük derecesiyle genel sıralamayı aynı dereceyi yapan Hindistan'dan Noah Nirmal Tom'un arkasında ikinci tamamlayarak Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı.

Eski Türkiye rekorunu 0.47 saniye geliştiren milli atlet İsmail, aynı zamanda tüm zamanlar Türkiye listesinde milli atlet Yavuz Can'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.

