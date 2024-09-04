Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

Atletizmde 100 metre ve 400 metrede dünya şampiyonu para atlet Serkan Yıldırım hakkında haziran ayından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile devam eden sınıflandırma probleminde yeni gelişme ortaya çıktı. Sporcu, Mayıs 2024'te Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyona rekoru, 400 metrede ise dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı. Uluslararası Paralimpik Komitesi, Serkan Yıldırım için Türkiye Paralimpik Komitesi'nin mahkemeden çıkarttığı 'yarışabilir' kararını üst mahkemeye taşıdı ve dünya şampiyonu sporcunun 400 metrede yarışamayacağı belirlendi. Haziran ayında Uluslararası Paralimpik Komitesi' ne bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun (WPA) başlattığı süreç ile sporcunun onaylanmış sınıflandırması, tekrar incelemeye alınmıştı. Durumunun 'inceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarda yarışamayacağı bilgisi verildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve genç sporcu 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atlet, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, konu hakkında yapılan açıklamada, "Sporcumuzun Haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım'ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" ifadeleri kullanıldı.