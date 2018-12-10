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Milli atlet Yasemin Can tarihe geçti

Milli atlet Yasemin Can, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, üst üste 3 kez bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

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Yarın 22 yaşına girecek milli sporcu Yasemin, 25. Avrupa Kros  Şampiyonası'nda zirveyi bir kez daha kimseye bırakmadı ve altın madalyayı 3. kez  boynuna takma başarısı gösterdi.

2016 ve 2017 Avrupa Kros Şampiyonası altın madalyalı şampiyon atleti  Yasemin, Hollanda'da ise parkuru 26.05 ile tamamlarken, İsviçreli Fabianne  Schlumpf ve Norveçli Karoline Grovdal'ı geride bırakarak altın madalyaya uzandı.  Milli atlet, bu madalya sonrasında organizasyon tarihinde bu başarıyı elde eden  ilk kadın sporcu unvanını elde etti.

Çifte Avrupa şampiyonluğu

Milli atlet, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 2016 Avrupa  Atletizm Şampiyonası'nda 5 ve 10 bin metrelerde altın madalya kazanarak duble  yaptı.

Yasemin, şampiyona tarihinde kadınlarda 5-10 bin dublesi yapan üçüncü  isim olarak da adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Milli sporcu, bu sene Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa  Atletizm Şampiyonası'nda ise 5 bin metrede bronz madalya kazanmış, 10 bin metre  yarışını ise 5. sırada tamamladı.

Yasemin'den 23 yaş altı rekoru

Kenya asıllı milli atlet, geçen sene Polonya'nın Bydgoszcz kentinde  düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda da 5 ve 10 bin metrelerde  ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Yasemin, 5 bin metrede 15.01.67'lik derecesiyle Elvan Abeylegesse'ye  ait şampiyona rekorunu yaklaşık 15 saniye geliştirdi ve altın madalyaya uzandı.

Aynı organizasyonda 10 bin metrede de yarışan Yasemin, bu kategoride  de altın madalya kazanarak Polonya'da da çifte zafer yaşadı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda da kürsünün ilk sırasında

Milli sporcu Yasemin Can, geçen sene Azerbaycan'da düzenlenen İslami  Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakalarda kadınlan  10 bin metrede piste çıkan Yasemin, 31.18.20'lik derecesiyle kürsünün en üst  basamağında kendisine yer buldu.

Parlayan Yıldız ödülüne aday gösterildi

Milli atlet Yasemin Can, geçen sene Avrupa Atletizm Birliği (EAA)  tarafından düzenlenen Yılın Atleti Ödülleri'ndeki "Parlayan Yıldız" ödülüne aday  gösterildi.

Yasemin, oylamada yılın çıkış yapan atletlerine verilen "Parlayan  Yıldız" ödülünün adayları arasında yer alma gururu yaşadı.

Milli atlet, 2016 yılında ise "Yılın Atleti" ödülü adayları arasında  yer aldı.

(AA)

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